Forsøgte at stikke af fra politiet med 200 km/t

Under den efterfølgende jagt nåede motorcyklisten op på mere end 200 km/t – vel at mærke på en strækning hvor det kun er tilladt at køre 110.

Påvirket af alkohol og narko

Til sidst lykkedes det politiet at indhente den travle motorcyklist. Efter at være blevet standset kunne betjentene konstatere, at manden var påvirket af både spiritus og narkotika. Motorcyklen havde han stjålet, og han havde heller ikke noget kørekort.

Den 35-årige mand er nu sigtet for spiritus- og narkokørsel, for brugstyveri af motorcykel, for at køre på en uindregistreret motorcykel, for at have kørt alt for stærkt, for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for kørsel uden førerret.

Han blev anholdt og kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve. Det oplyser Østjyllands Politi i fredagens døgnrapport.