Forsøgte at køre fra politiet på løbehjul - løbet op af betjent

Det fik dog manden til at accelerere og køre væk fra politiet i retning af violvej. Her smed han løbehjulet midt på gaden og fortsatte til fods gennem en åbenstående garage. En betjent satte efter ham til fods, og jagtede ham gennem tre villahaver og ud på Solsikkevej. Her smed manden en lille pose fra sig, umiddelbart inden han blev indhentet og anholdt.

Ifølge politiet erkendte den 23-årige mand, at posen var hans, og at indholdet var amfetamin. Derfor blev han sigtet for både narkobesiddelse, for ikke at efterkomme politiets anvisninger, og for at have kørt uden cykelhjelm på et el-løbehjul.