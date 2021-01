Forslag: Gratis flyverdragter til alle pædagoger

Forvaltningen har efter hans forslag lavet et overblik over, hvilke institutionerne der i forvejen stiller udetøj til rådighed for medarbejderne.

Flere har valgt at prioritere det hos dem. Bør det så ikke bare være op til det enkelte sted at finde midler til flyverdragter?

- Selvfølgelig skal de steder, som har det i forvejen, ikke have flyverdragter, men mit forslag er at lave en generel ordning. Mange institutioner føler, de har rigeligt andet at bruge deres penge på.