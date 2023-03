Formand er vred og ked af det: - Har kommet her hele mit liv

- Vi har i en del år vidst, at hallen ikke havde så mange års levetid tilbage i sig. Men vi anede ikke, at var nu. Det er katastrofalt, at der ikke er en håndboldhal i et område som Dronningborg, hvor der bor masser af børn og unge, siger han.

I morges fik han at vide, at håndboldhallen lukker akut. Det betyder, at han har været nødt til at bede alle trænere om at aflyse håndboldtræning, indtil der er fundet en løsning med tider i andre haller.

- Jeg er lidt i chok, det må jeg sige. Det er virkelig en sort dag. Ikke kun for håndboldklubben, men for hele området, siger Kenneth Lionett, der er formand for Dronningborg Boldklub.

- Rapporten er ret klar og tydelig i sin anbefaling. Det er ikke at bruge håndboldhallen længere, siger Morten Arnesen, direktør for Arena Randers, til TV2 Østjylland.

Kenneth Lionett fortæller, at hallen så sent som i weekenden har været propfyldt fyldt med håndboldspillere og tilskuere. Og at det ikke er 'rart' at tænke på, at hallen er i så dårlig stand, at den tirsdag blev lukket.



- Det eneste positive, der er at sige i denne situation, er, at der ikke er nogen, der er kommet til skade. Men når den bliver lukket med dags varsel, kan man ikke lade være med at tænke på, hvor dårlig forfatning den egentlig har været i. Og om det potentielt har været farligt at spille der, siger han.