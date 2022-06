Forældre dømt for at mishandle børn

Ifølge anklageren, der kalder sagen for tragisk, har en troværdig vidneforklaring været afgørende.

- Retten vurderede, ligesom anklagemyndigheden, at specielt pigen afgav en god og troværdig forklaring om, hvad hun og lillebroren havde været udsat for gennem deres barndom, og at der var tale om mishandling. Samtidigt var retten enig med anklagemyndigheden i, at pigen var udsat for voldtægt, siger Jesper Rubow.



Dømt til at betale erstatning

Forældrene erkendte i nogle tilfælde at have slået børnene, men nægtede at det var forgået i det omfang, tiltalen lød på. Efter dommen faldt har de begge udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke sagen.

Den 45-årige ven af familien blev ud over fængselsstraffen dømt til at betale 100.000 kroner i erstatning til pigen.

Han nægtede sig dog skyldig og ankede dommen med det samme.