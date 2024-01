Folk sviner milliardær: Pinligt, pinligt, pinligt!

Nyheden om, at Nordic Waste er begæret konkurs, har fredag morgen skabt stor forargelse på de sociale medier. På bare en time er der kommet over 300 kommentarer til sagen på TV2 Østjyllands Facebook-side.

- Det er simpelthen til grin, at en mand, der er god for 42 milliarder, tørrer regningen af på skatteborgerne, lyder en af kommentarerne blandt andet.

En anden kalder affæren pinlig.

- Pinligt, pinligt, pinligt. Imponerende at en ejer med så stor personlig formue bare kan få lov til at stikke halen mellem benene og stikke af fra det hele, skriver en anden.

Efter konkursbegæringen er analysen fra finanskommentator hos TV2 Ole Krohn, at regningen for det gigantiske oprydningsarbejde ved Nordic Waste kommer til at ende hos skatteyderne.

- Det her ender med, at staten, altså os alle som skatteborgere, kommer til at hænge på regningen.