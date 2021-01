Førtidspensionist: Mit hjerte stopper med at slå, når jeg får en besked i e-boks

Marianne Grann har samme følelse, når et brev fra kommunen tikker ind i indbakken.

- Når jeg først er i en stressbelastning, kan jeg sagtens sige til mig selv, at jeg ikke skal læse brevet, men det er faktisk umuligt at efterleve. På den måde kan man ende med at få angst at få disse breve fra kommunen, siger Marianne Grann.

For hr og fru Danmark kommer det nok ikke til at have den store betydning, men for den enkelte, der reagerer på dette, betyder det rigtig meget. Indtil videre har 1.342 skrevet under på borgerforslaget inde på Folketingets hjemmeside.