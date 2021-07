Først kørte hun narkokørsel, så kradsede hun og spyttede på politiet

Kradsede og sparkede

Da den 58-årige kvinde efterfølgende blev placeret i patruljevognen, forsøgte hun at spytte på betjenten.

Den ophidsede adfærd førte til en anholdelse og kvinden blev sigtet for narkokørsel, fornærmelig tiltale mod polititjenestemand, vold mod polititjenestemand og forsøg på vold mod polititjenestemand.

Kvinden skulle med på stationen for at for taget en blodprøve, men under afhøringen sparkede og kradsede hun endnu en betjent, hvilket førte til endnu en sigtelse.