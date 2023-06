Fodboldklub indsamler stort beløb til kræftramte børn

En amatørfodboldklub er i princippet primært sat i verden for at skabe de perfekte rammer for fodbold for store og små. Men i Randers-bydelen Vorup gik den lokale klub fredag et skridt videre. Her var der nemlig for nogle timer mere fokus på kræftramte børn end saksespark og hælafleveringer.

quote De skal have de bedste muligheder for at komme ud på den anden side Jonas Mogensen, sportschef, Vorup FB

I et tæt samarbejde med sponsoren Skousen og indehaveren her Gudjon Smarason blev der samlet over 120.000 kroner ind til Børnecancerfonden. - Vi havde sat et højt mål om at nå 100.000 kroner, men det nåede vi så rigeligt. Det er en kæmpe succes, og jeg tror, at vi når op på 150.000 kroner, siger sportschef i Vorup FB Jonas Mogensen til TV2 Østjylland.

Mange private og virksomheder hjalp til med at få dagen til at hænge sammen. Foto: Privat

Fik lavet en stor fest Idéen opstod først og fremmest, fordi den lokale Skousen med Gudjon Smarason i spidsen har været med til at få en fodboldskole tilbage til Vorup. Og overskuddet herfra går til Børnecancerfonden. Men det var ikke nok, tænkte den lokale forretningsmand og sportschefen. Derfor arrangerede de altså fredag en hel dag med hoppeborge, popcorn, slush-ice, havespil og en masse konkurrencer. - Og når det går til et godt formål, så bakker randrusianerne altså op. Så mange kom forbi og donerede til Børnecancerfonden. Det var både firmaer og private, det var stort at se, fortæller Jonas Mogensen.

Det er Gudjon Smarason fra Skousen (tv) og Jonas Mogensen fra Vorup FB, der har været drivkræfterne bag indsamlingen. Her er de i radioen for at fortælle om dagen. Foto: Privat

Kræft tæt inde på livet De to initiativtagere har også haft personlige grunde til at samle penge ind til kampen mod kræft. Som barn mistede Jonas Mogensen det ene øje til kræft og fik igen i 2017 konstateret kræft i halsen. Ligesom Gudjon Smarasons kone har haft brystkræft. Begge er dog fri for kræften i dag. - Vi vil gøre noget for de børn og familier, der rammes af kræft. De skal have de bedste muligheder for at komme ud på den anden side, siger Jonas Mogensen. Nu får Børnecancerfonden så i hvert fald et godt stykke over 100.000 kroner til at sørge for det.