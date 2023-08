Flyveplads stod til lukning, men så blev politikerne klogere

150.000 kroner. Så mange penge ville politikerne i Randers Kommune fjerne fra driftsbudgettet hos Randers Flyveplads, da de sidste år vedtog at skære driftsbudgettet ned fra 200.000 kroner til 50.000 kroner.

- Det er ikke muligt at drive flyvepladsen for 50.000 kroner. Det var vi nødt til at fortælle politikerne, siger Magnus Vilstrup Andersen, som er sektionsleder ved Veje og Trafik i Randers Kommune, til TV2 Østjylland.

Sagen blev i første omgang omtalt i Randers Amtsavis i weekenden, inden politikerne på ny skulle forholde sig til beslutningen. Her kunne man læse, at der var stor opbakning til at finde pengene til flyvepladsen.

Randers Byråd vedtog besparelsen i forbindelse med budgettet for 2023-2026, men noget tyder på, at politikerne ikke kendte konsekvenserne af den beslutning.

Lægehelikoptere truet

Politikerne havde i sinde, at flyvepladsen skulle drives privat i stedet for kommunalt. Hvis det skete, ville pladsen miste mange af dens ellers vigtige tilladelser.

Lægehelikoptere bruger pladsen flere gange om måneden til at lande på, når de henter tilskadekomne eller til at tanke på turen til og fra Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det kan kun lade sig gøre, fordi flyvepladsen drives som en offentlig flyveplads ejet af kommunen.

Skulle pladsen drives privat, ville den mulighed gå tabt.

Ifølge Jens Peter Hansen (V), næstformand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, vidste man godt, at lægehelikoptere brugte flyvepladsen, men udvalget var ikke klar over, at det var så ofte, eller at en beskæring i budgettet ville betyde en lukning af flyvepladsen.

- Havde vi kendt til konsekvenserne, havde vi ikke skåret i budgettet, siger Jens Peter Hansen til TV2 Østjylland.