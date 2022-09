Flygtede efter dom for voldtægt af barn – nu er han anholdt

En 45-årig mand blev i juni idømt tre år og ni måneders fængsel for at have voldtaget en dengang 11-årig pige, hvis forældre han var en ven af og efterfølgende truet med at slå hendes forældre ihjel, hvis hun sladrede.

Manden, der har anket dommen, var dog ikke mødt op til domsafsigelsen i juni ved Retten i Randers, og derfor har han siden da været eftersøgt af politiet.

Nu er den 45-årige imidlertid blevet anholdt og tirsdag stillet for en dommer med henblik på varetægtsfængsling. Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport.

- Vi har ledt efter ham noget tid og finder i nat frem til ham på en adresse, vi opsøgte i forbindelse med søgningen. Han blev anholdt klokken 00.15, siger Jakob Christiansen, kommunikationskonsulent ved Østjyllands Politi.

Del af større sag

Det har ikke vært muligt her til eftermiddag at få oplyst hos Østjyllands Politi, hvordan grundlovsforhøret gik, men Ifølge Randers Amtsavis, som var til stede i retten, gik det ikke som ventet.

Anklageren var nemlig kort før grundlovsforhøret blevet gjort opmærksom på, at eftersom sagen er anket til landsretten, skal en sag om varetægtsfængsling køre ved landsretten og ikke ved Retten i Randers.

Dommeren gik dog med til, at politiet må opretholde anholdelsen i tre gange 24 timer, så landsretten kan planlægge et grundlovsforhør.

Foruden fængselsstraffen blev den 45-årige mand tilbage i juni også dømt til at betale en erstatning på 100.000 kroner til pigen, der i dag er 16 år. Han har hidtil nægtet sig skyldig.

Voldtægtsdommen var en del af en større sag, hvor forældrene til to børn i juni blev idømt otte måneders fængsel for ugentligt at have udsat børnene for vold fra 2010 til 2017, hvor børnene blev anbragt i en plejefamilie.

Ifølge Østjyllands Politi begyndte efterforskningen først i 2021, da den nu 16-årige datter begyndte at tale om, hvad hun havde oplevet gennem barndommen på familiens forskellige bopæle i Østjylland.