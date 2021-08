Flere unge bruger Viagra: Gymnasieelever savner bedre seksualundervisning

Vil være Ronaldo første gang

Hos Sex og Samfund peger de i samme retning: Seksualundervisningen skal i højere grad afstemme de unges forventninger til præstation på lagenerne.



- Når man går ind til sit første samleje, så tror man, at man skal være Ronaldo på plænen med det samme. Men da Ronaldo gik på banen første gang, var han jo ikke Ronaldo endnu. Det kan godt være, at han havde et talent, men det var ikke opdyrket endnu, siger projektleder ved Sex & Samfund Jeppe Hald til TV2 ØSTJYLLAND.

- Den samtale skal vi have. At det bliver bedre af, at man kan slappe af omkring det. Man kan ikke drive det hjem hver gang, som man måske tror, at man kan.