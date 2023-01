Flere kom på dybt vand i den gode sags tjeneste

Som mange børn hjemme på weekend kravlede brødrene Philip og Magnus lørdag på væggene. Her var det dog i den gode sags tjeneste.

KlatreAutomaten i Randers havde nemlig slået dørene op for en gratis klatredag, hvor man i stedet havde mulighed for at donere penge til udsatte børn.

Og selvom det krævede mere mod fra nogle at bestige den lodrette væg, så var flere mødt op for både at støtte og klatre.



- Vi er her for at støtte en god sag, og så har jeg lånt to børnebørn, som jeg tænkte kunne havde interesse for det, siger Hanne Glenstrup.

Valgfrie donationer

Arrangementet var et samarbejde mellem Venligboerne Randers og KlatreAutomaten. Det blev afholdt forud for Danmarks Indsamlingen, der løber af stablen i musik- og teaterhuset Værket 4. februar.

Klatreeventet er blot ét af en række arrangementer, der bliver afholdt med det formål at samle penge ind.

Det var valgtfrit, om og hvad deltagerne ønskede at donere, men håbet var, at det kunne give et par tusinde kroner.

Stolt vært

Det betyder da også meget for byens borgmester, Torben Hansen (S), at det netop er Randers, indsamlingensshowet skal sendes fra.

- Vi glæder os til at byde hele landet velkommen til Randers og vise vores kronjyske egn frem, samtidig med at vi i dejlige rammer kan bidrage til at støtte verdens sårbare børn, siger han i en pressemeddelelse.



Pengene, der bliver indsamlet til Danmarks Indsamling 2023, vil gå til målrettede udviklingsprojekter i 15 lande gennem Danmarks 12 største humanitære organisationer.



Showet præsenteres i et samarbejde med DR og Danmarks Indsamling og støttes i år af Randers Kommune.