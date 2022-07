Fjernvarmepris stiger med over 75 procent

Hvorfor skal den regning ende hos forbrugerne?

- Det skal den, fordi vi tager de faktiske omkostninger. Det vil sige, at vores fjernvarmepris er det, det koster at drive fjernvarmeselskabet. Det følger varmeforsyningsloven.

- Ikke dyrt

Den nye pris svarer til en stigning på over 75 procent, men det er der flere forklaringer på lyder det fra Verdo. Blandt andet at prisen i forvejen var på et lavt niveau, hvilket skyldtes tilbagebetalinger til forbrugerne, Verdo blev pålagt i forbindelse med flere sager i de seneste år.

Verdo fremhæver selv, at det i for eksempel Herning, hvor firmaet også opererer, vil være endnu dyrere at opvarme et gennemsnitshus, og at det trods prisstigningen ikke skal ses som overpris.

- Cirka 1000 kroner om måneden er ikke dyrt i dagens Danmark og med de energipriser, man ser.

- Men det er selvfølgelig en stor stigning, og det er også en af grundene til, at vi går ud allerede nu og varsler denne prisstigning, siger Karsten Randrup.