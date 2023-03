Fire mænd sigtet for salg af stor mængde hård narko

En mand fra Randers er i dag blevet anholdt sammen med tre mænd fra København. De er alle sigtet for import af amfetaminolie og salg af store mængder hård narkotika.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, som stod bag anholdelserne i samarbejde med kolleger fra specialafdelinger under Østjyllands Politi og Københavns Politi.

De anholdte er i alderen fra 29 til 42 år.

Ifølge NSK kommer anholdelserne på baggrund af længere tids efterforskning mod et narkotikanetværk med tråde til udlandet, som mændene mistænkes at være en del af.

Ledende politiinspektør, Michael Kjeldgaard, siger, at man gennem efterforskning har konstateret, at der bliver indsmuglet amfetaminolie, som bliver brugt til at fremstille amfetamin her i Danmark.

- Via mellemmænd sælges det af pushere på gaden. Jeg er derfor tilfreds med dagens anholdelser, som efter politiets opfattelse er med til at bremse et kriminelt netværk med tråde til udlandet i deres kriminalitet.

De fire anholdte forventes at blive fremstillet ved Retten i Randers i morgen klokken 09.15.

Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved fremstillingen, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses yderligere i sagen, lyder det fra NSK.