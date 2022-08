Fire fængslede accepterer fængsling i drabssag – en kæmpede imod

Bilen viste sig at tilhøre Frank Dan Nørgaard Jørgensen, og dagen efter sad fire personer i grundlovsforhør, sigtet for at have slået den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel – enten i et regulært manddrab eller som konsekvens af grov vold. De tre blev fængslet, mens den fjerde fortsat også er sigtet.

Siden er yderligere to mænd blevet anholdt og fængslet for at have været med i sagen, der også omhandler afbrænding af den omtalte bil, bortskaffelse af bevismaterialer og dumpning af Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig i en skov ved Gassum nord for Randers.

Der er navneforbud i sagen, hvorfor det er sparsomt med oplysninger om de formodede gerningsmænd.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi til dagens retsmøde, men det har endnu ikke været muligt.