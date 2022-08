Festdag i Langå: Byens hjerte reddet

Kommunens høring for området kastede 135 svar af sig, hvilket er relativt meget for så lille et område, og det understregede vigtigheden for borgerne, mener formanden. Et enigt byråd har desuden hele tiden støttet bevarelsen.

- Vi ser også kommunens engagement som udtryk for, at man har tillid til vores arbejde med at skabe liv i stationen og vores ambitioner.

Flere og flere arrangementer

Efterhånden som det strammede til med nedrivningen sørgede Anders Pedersen og de andre omkring Station K da også for at lave endnu flere arrangementer, men man bliver stækket af ikke at vide, om man er købt eller solgt.