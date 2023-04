FCK-fans smadrede stadion-toiletter i Randers

Kære "fans" af @FCKobenhavn,

Tak for besøget - og stor cadeau herfra for jeres stemningsskabende adfærd.



Men vil ikke I godt lade være med at smadre toiletterne? Vi ved godt, at vi gav jer lov til at hoppe på tribunen, men... 🙏#sldk #rfcfck #fcklive pic.twitter.com/nhkzQ2auxD