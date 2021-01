Farvel til politik: Fatma Cetinkaya genopstiller ikke

Mere tid til familien

- Det er enormt interessant at være med i politik, og man kan udvikle og påvirke sin kommune meget. Men alting har en ende, og det har det her også, siger Fatma Cetinkaya.

- Mit arbejde i jobcentret kræver meget opmærksomhed, og derudover har jeg vel brugt 20-25 timer om ugen på det politiske arbejde med møder, forberedelse, holde mig opdateret, mails og meget andet. Så nu får jeg tid til at kunne lave flere familieting, siger hun og fortæller, at der er mange gode oplevelser at huske tilbage på.

- Men jeg vil også huske de mere komplicerede sager. Selvom jeg stopper i politik, vil det stadig fylde, dog vil det fylde meget mindre, men der vil stadig være en del politisk snak herhjemme.

Muslimsk begravelsesafsnit i Randers

Og en af de sager, der fortsat står klart i hukommelsen, er tilbage fra hendes første byrådsperiode i 2013.

- I muslimske kredse havde der længe været snak om, at der var brug for et muslimsk begravelsesafsnit i Randers. Jeg havde altid tænkt, at det var mærkeligt, at man kunne bo i en kommune i 40-50 år, men at man så skulle flyttes til en anden, Aarhus for eksempel, for at begraves. Derfor stillede jeg et forslag om, at vi skulle etablere et muslimsk begravelsesafsnit på Østre Kirkegård. Det blev stemt igennem med stemmerne 30 for og kun en enkelt imod. Det var et godt punktum for min første byrådsperiode, siger Fatma Cetinkaya.

Der er kommunalvalg den 16. november i år - men denne gang altså uden Fatma Cetinkayas navn på stemmesedlen.