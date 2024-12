'Farlig' daginstitution udfordrer hverdagen – nu flytter familie fra byen

Det kom som et chok for forældrene, da en Aula-besked fra daginstitutionen Toftegården i Assentoft ved Randers fredag landede i indbakken. Her fremgik det, at flere bygninger er potentielt farlige og uegnede for børn. Siden har der været et væld af logistiske udfordringer. For alvoren har fået den konsekvens, at flere børnehavebørn nu er flyttet væk fra daginstitutionen til pavilloner på Rindsvej i det nordlige Randers - 10 kilometer væk. - Det tog mig en dag 80 minutter ekstra at hente mit barn med trafik og selve afhentningen. Det hænger simpelthen ikke sammen, fortæller Maria Centio Jønsson til TV2 Østjylland.

Skal tre steder rundt Hun har ét barn i vuggestuen, som stadig ikke er lukket ned på Toftegården, ét børnehavebarn der nu skal til Randers Nord og ét barn på Assentoft Skole. - Jeg skal pludselig aflevere og hente tre forskellige steder, og vi ved ikke, hvor længe det kommer til at stå på, siger Maria Centio Jønsson. Uvisheden og de praktiske problemer har fået hende og resten af familien til at tage en drastisk beslutning. De kan ikke længere se sig selv i Assentoft. - Vi flyttede til byen på grund af landsbyfølelsen og bekvemmeligheden i, at det hele var tæt på og samlet. Det er det ikke længere, så vi opsiger vores lejemål og flytter ind til centrum, siger moren.

Flytningerne kort fortalt Fra mandag morgen 2. december vil forældre til 28 børnehavebørn i bygningen Salen i stedet skulle aflevere deres børn i Pavillonen på Rindsvej i Randers.

18 børn som busses til Munkdrup skal fortsat møde ind på Toftegården i Assentoft, men de skal møde i stueetagen i administrationsbygningen. Her kan de også hentes.

25 børnehavebørn (Sildehajerne) og 23 vuggestuebørn (Dragerne) vil fortsat være på Toftegården. Her installeres i løbet af weekenden ekstra brandalarm og der indsættes brandvagt. Børnene skal efter uge 49 flytte i andre lokaler. Kilde: Randers Kommune arrow-down

Kan ikke nå det En anden familie, der er blevet stærkt udfordret af den nye virkelighed, er familien Kragh Holm. Her arbejder Terrie Kragh Holm som dagplejemor, hvor de første børn ankommer omkring klokken 6.30. - Og min mand møder ind på kontoret klokken 7.00, så det er umuligt for os at nå til Rindsvej og aflevere. Jeg kan ikke bare ændre mine arbejdstider, siger Terrie Kragh Holm til TV2 Østjylland.

I denne uge har de fået hjælp fra deres familie, der passer sønnen Storm på fire år. Men det bliver ikke ved med at fungere. - Vi er nødt til at håbe på noget transport frem og tilbage, men jeg er da stadig ikke tryg ved tanken om ikke at kunne komme i mit barns børnehave. - Der burde blive kigget på at få sat pavilloner op i nærområdet i stedet, mener Terrie Kragh Holm.

Terrie Kragh Holm oplever store udfordringer med at få afleveret sønnen Storm i den midlertidig pavillon i Randers Nord. Foto: Privatfoto

Dagtilbudschef: Ikke klar med alle planer Dagtilbudschef i Randers Kommune Lars Lynghøj forstår forældrenes frustrationer og bekymringer for fremtiden. Han slår da også fast, at kommunen arbejder på højtryk for at have nogle løsninger klar. - Vi kigger blandt andet på transportmuligheder, men der er intet, som er helt på plads endnu. Kunne man ikke bare sætte pavilloner op i Assentoft i stedet for at bruge dem på Rindsvej? - Det kigger vores byggefolk også på, men det er ikke helt så ligetil. De meldinger, jeg får, går på, at det tager tid at have pavilloner egnet til børn klar. Og dem, der er på Rindsvej, har været brugt til genhusning tidligere. - Så det er et dilemma, om man skal fokusere på egnede bygninger eller på at have et tilbud i nærområdet, siger Lars Lynghøj. I forhold til fremtiden for Toftegården er der ifølge dagtilbudschefen ingen endelig konklusion. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges, om bygninger kan reddes, eller om de skal rives ned. - Men der er brug for dagtilbudspladser i området, så vi arbejder på løsninger, hvor vi opretholder dem. Vi ser, at der er mange børnefamilier, så det er ikke på tale at nedlægge pladser, siger Lars Lynghøj. arrow-down

Frygter for fremtiden Udover familiernes logistiske udfordringer har flere givet udtryk for, at de er bekymrede og frustrerede over, at Randers Kommune tilsyneladende ikke har haft styr på sikkerheden ved daginstitutionen. Det fortalte to af de forældre, der i første omgang slipper for at fragte børn til den anden ende af Randers, Emma Overgaard og Anette Ankerstjerne Søeberg, til TV2 Østjylland søndag. - Det er en skandale. Det er dybt kritisabelt og uacceptabelt, at det viser sig, at jeg har haft mine børn et sted, som har været farligt, sagde Emma Overgaard, der er mor til tre, hvoraf to af børnene går i Toftegården øst for Randers. Emma Overgaard er sammen med Annette Ankerstjerne Søeberg, som også er forælder til et barn i Toftegården, uforstående overfor, at den slags kan ske, og sammen savner de svar på, hvad der er gået galt. - Jeg har aldrig haft den fjerneste tanke om, at det her kunne ske. Jeg har altid haft stor tiltro til myndigheder og kommunen om, at der selvfølgelig er styr på sådan nogle ting, sagde Annette Ankerstjerne Søeberg, som er mor til fireårige Liva.

En følelse af magtesløshed har ramt forældre, efter deres børns daginstitution er erklæret uegnet.

Krisemøde om sagen De afventer nu, hvornår og hvortil deres børn skal flyttes. På nuværende tidspunkt har Randers Kommune ikke alle svarene. Men forældrene kan få afløb for deres frustrationer under et ekstraordinært forældremøde torsdag aften kl. 19.00. Det fremgår af en besked, som er blevet sendt til forældrene, og som TV2 Østjylland har fået indsigt i. 'Mødet drejer sig om at informere om udfordringerne med bygninger på Toftegården og hvad der kommer til at ske. Som I alle ved, har vi været nødt til at lukke store dele af Børnehuset Toftegården af og flytte børnene til andre adresser. Det er gået stærkt. Fra at handle om en enkelt bygning til, at vi på den korte bane ikke længere kan anvende Toftegården', lyder det i brevet, der er underskrevet af dagtilbudschef i Randers Kommune Lars Lynghøj. I beskeden fremgår det også, at kommunen lige nu kigger på at holde vuggestuebørnene tættere på Assentoft, ligesom der kigges på bustransport af børnehavebørn til pavillonerne på Rindsvej. 'På mødet vil vi gerne have dialog med jer om løsningsmuligheder og orientere jer om de planer for løsninger, vi har på kort sigt, lidt længere sigt og på lang sigt', lyder det i beskeden.

Kommune: 'Vi har handlet, så hurtigt, vi kunne' Forhistorien for hele miseren er, at det under et årligt brandsyn i daginstitutionen i oktober viste sig, at der var problemer med nogle af bygningerne. Herefter valgte kommunen at få udarbejdet en analyse af resten af de syv bygninger, som Toftegården består af. Rapporten blev lavet ef en ekstern ingeniørvirksomhed, og heri kom det frem, at flere af institutionens bygninger ikke lever op til det påkrævede sikkerhedsniveau. Særligt den bygning, som huser de 28 børnehavebørn 'Hammerhajerne', lever ikke op til kravene omkring bærende konstruktioner og brandsikkerhed, lyder det i rapporten, som fik Randers Kommune til at reagere med det samme. - Vi har handlet så hurtigt, vi kunne. Og vi er superærgerlige over, vi står i den her situation, sagde Lars Lynghøj, som er dagtilbudschef i Randers Kommune, søndag til TV2 Østjylland. Han fortalte også, at de har lavet tiltag, som gør, at børnene i den her uge godt kan opholde sig i bygningerne. De har blandt andet sat ekstra brandalarmer op, samt en brandvagt, som fysisk skal være til stede, når der er nogen i bygningerne. Kan forældrene være trygge? - Ja, det kan de. Hvis ikke vi vurderede, at det var forsvarligt, så havde vi ikke haft fortsat drift i lokalerne, lød det fra Lars Lynghøj.