Far risikerer forvarring: Anklaget for voldtægt og overgreb på datter

- Sagen er usædvanlig grov, siger specialanklager Birgitte Ernst.

Mange af anklagerne går på, at han skal have voldtaget og krænket sin biologiske datter seksuelt adskillige gange, fra hun var baby, frem til at hun var syv år.

Anklaget for besiddelse af 15.000 børnepornografiske fotos

Der er desuden en række anklager om krænkelser ved at have taget billeder af både sin egen datter og andre mindreårige piger. Heraf handler flere om at have taget billeder af badende piger i badetøj.

Et forhold handler også om, at han skal have gået ind i en have og filmet ind ad et vindue til et pigeværelse.