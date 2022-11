Far og søn blev dømt for æresdrab: - Det er et vigtigt signal at sende

Udfaldet kom bag på den 19-årige, da han hævder, han er uskyldig. I byretten erkendte han drabet, men forklarede, at han havde handlet i nødværge. Det ændrede han dog i landsretten.

- Han kontakter mig og fortæller, at den forklaring, han afgav i byretten, var forkert, det var løgn. Det var udelukkende for at beskytte faren, siger Henrik Garlik.

Det er et punktum i sagen. Den 19-årige er blevet idømt ni års fængsel, mens faren har fået 13 år. Begge er udvist for bestandig.

Forsvarsadvokat Henrik Garlik mener, sagen er opsigtsvækkende på flere måder.

- Landsretten dømmer faren for at have tilskyndet sønnen til at gøre det og at have udnyttet hans unge alder. Selvfølgelig har vi andre sager, hvor der sker drab begået af unge mennesker, men det her er en særlig situation, fordi han bliver tilskyndet og vel også presset af faren.

Mørketal

Selvom det er første gang siden 2005, der bliver dømt for æresdrab i Danmark, mener direktør i RED Center mod æresrelaterede konflikter, Anita Johnson, ikke, at man kan konkludere, der ikke er sket æresrelaterede drab siden.

- Det tror jeg ikke på. Jeg tror, der er et mørketal.

- Noget af det, der kan være svært i Danmark, er at løfte beviset for, at det er ære, der er en af begrundelserne for drabet. Det ligger tæt op ad hævn- og jalousidrab, og derfor er der måske flere drab, der bliver kategoriseret som hævn og jalousi.

Hun mener, at netop sagen fra Randers tydeligt viser, at der kan være et mørketal for æresdrab i Danmark.

- I første retsinstans kan man ikke løfte bevisførelsen for, at det er et æresrelateret drab, der er begået, selvom alt i mine øjne pegede på, der var tale om et æresdrab.

Anita Johnson fortæller, at det, der kendetegner æresdrab, er, at det er planlagt, det er begået i forening, og at det foregår med familiens accept, opbakning eller fortielse.

- Og det kan man hakke af på alle tre parametre i den her sag. Der er en kvinde, der ikke gør, som en meget mandsdomineret familie synes, hun skal gøre, og så er der kun én løsning, det er at dræbe hende, hvis man skal opretholde familiens ære.

Anita Johnson er enig med anklageren i, det er vigtigt at sende et signal med denne dom.

- Jeg tror, det har en forebyggende effekt, at vi får dømt for de her sager. At man slår ned på, at æresrelaterede konflikter og drab, det kan man simpelthen ikke acceptere i Danmark, og så bliver det dømt rigtig hårdt.