Far mistede søn: Nu rejser han spørgsmål om sikkerhed ved havneudvidelse

Han mener, at man skal betragte havne som industriområder, hvor det ikke er meningen, at man skal gå.

- Jeg ved godt, at folk har en opfattelse af, at det er et hyggeligt område, og at man skal kunne gå helt ud til vandet. Men når det bliver iskoldt om vinteren, så skal man ikke falde ned i det vand, for man har to-tre minutter til at klare sig i, så er det slut.

Kameraer og stiger duer ikke

Det nye byudvidelsesprojekt på havnen har fået navnet Flodbyen og bliver det hidtil største af sin art i Jylland. Det kommer til at strække sig over et 59 hektar stort område ved Randers Havn, hvor der skal bygges boliger til 7000-8000 mennesker.