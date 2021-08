Fans i slåskamp på stadion under Europa-kamp

Få sigtelser

Udover slagsmålet inde på stadion, oplevede politiet ikke den store uro omkring opgøret, beretter. de i døgnrapporten.

Omkring 200-300 af udeholdets fans gik en fanmarch gennem byen til stadion, og her blev der undervejs tændt romerlys og pyroteknik, men efter en dialog mellem politi og fans blev der sat en stopper for det.

En 23-årig mand fra Randers blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden, da han skubbede en fan fra modstanderholdet ind i en hæk og samtidig forsøgte at indlede slagsmål.

Derudover blev en 24-årig mand sigtet for at tage et romerlys med ind på stadion, mens en 26-årig mand fik en sigtelse for at have hash på sig.