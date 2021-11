Fanget med tårnhøj promille - nu er han udvist

I en hvid kassebil kørte en polsk mand så usikkert, at det fik en bilist til at slå alarm til politiet.

Det skete den 25. november 2019 klokken 17.01, og lige knap to år senere er der blevet sat punktum i sagen ved landets øverste domstol.

Således har Højesteret onsdag slået fast, at den polske mands adfærd var så alvorlig, at han kan straffes med udvisning af Danmark.

Også selv om manden ifølge sin egen forklaring ikke har et generelt alkoholmisbrug, og at det var første gang, at han var blevet snuppet for spritkørsel.

Det fremgår af dommen fra Højesteret.