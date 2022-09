Familiefar økonomisk i knæ: Det er hårdt ad helvede til

Han vil høre, om familien kan slippe for at betale den store regning, når nu han har slukket for en del af gassen. Kan det ikke lade sig gøre, vil han helt lukke for gassen.

- Så kan jeg anskaffe en el-vandvarmer. Det vil stadig være dyrt, men det er et billigere alternativ. Det vil koste omkring 6000 kroner om året, har han regnet sig frem til.

Og det er kun for at varme vandet op - altså ikke til at varme huset op.

- Jeg har kigget på en brændeovn, men det kan man ikke skaffe lige nu, og vi har heller ikke råd til at købe en.

Stresser helt vildt

En luft-til-vand-varmepumpe ville også være en løsning, men sådan en vil koste mellem 150.000 og 200.000 kroner, og det har familien heller ikke råd til.

Michael Viftrup Maratse Jørgensen kigger nu på en luft-til-luft-varmepumpe.

- Sådan en kan jeg få til omkring 10.000 kroner eller måske skaffe en brugt, siger han.

Lige nu føler han sig dog ikke sikker på noget som helst, og han erkender, at det kan risikere at vælte korthuset.

- Jeg kan sgu godt mærke det for tiden. Det stresser mig helt vildt. I går (mandag, red.) da jeg var på arbejde og samtidig skulle prøve at finde en løsning på det her, følte jeg lidt, at benene forsvinder under mig. Vi levede stramt økonomisk i forvejen, men vi plejer altid at løse tingene og betaler altid vores regninger, men sådan som det er lige nu, så bliver jeg virkelig modløs, konstaterer han.

Familien Jørgensen har boet i huset i Hald siden 2017. Varmeregningen lød dengang på omkring 16.000 kroner om året. Altså har familien siden 2017 oplevet en seksdobling på varmeregningen.

Ikke de eneste

Familien er ikke den eneste, som i øjeblikket får chokerende regninger. For nylig fortalte vi på TV2 ØSTJYLLAND for eksempel om Jørgen Jensen i Skovby, som også har fået en kæmperegning for gassen.

Hos Norlys har man bekræftet, at der er markant flere henvendelser fra kunderne.

Antallet af særlige betalingsaftaler hos Norlys er steget med næsten 600 procent fra 29 aftaler i juli 2021 til 202 aftaler i juli 2022.