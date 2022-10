Familie starter gårdbageri midt i stor energikrise

Ideen med at blive bager begyndte som en joke, da naboerne begyndte at bede Helene Munk om at bage til dem.

- Jeg kan godt lide at bage surdejsbrød. Lige så stille begyndte naboerne at komme forbi og bestille brød, og så jokede vi med, at jeg kunne begynde at leve af det, siger hun.

Godt tidspunkt?

Men hvem finder på at ville være bager, når man kan læse om bagere i hele landet, der frygter at må lukke på grund af voldsomt stigende energipriser?

- Min far er også ved at gå nedom med dårlige nerver. Han er meget bekymret for os, siger Helene Munk.

Men parret har valgt at starte stille op med et begrænset udvalg for at se, hvad det kan bære.

- Det er måske ikke smart lige nu, men på den måde vi prøver at gøre det så effektivt som muligt og så forhåbentlig få etableret noget, som gør, at vi kan udvide forretningen på sigt, siger hun.