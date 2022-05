Familie køber campingplads og flytter på tværs af landet

Timmi Lieberkind har selv camperet meget som barn, og han har et brændende ønske om at præsentere sine børn for den frihed, der følger med campinglivet.

- De (børnene red.) har været spændte på, hvad det er for en ny hverdag, vi skal have her i Randers. Men de synes også, at det er sjovt, siger Jeanette Lieberkind.

Lokalbefolkningen har taget godt imod

Randers Fjord lå til salg i knap et halvt år for den nette sum af 2.000.000 kroner, og det fangede altså familien Lieberkinds opmærksomhed.

Parret er lykkelig over, at de greb muligheden og smed, hvad de havde i hænderne på Sjælland for at prøve at leve livet i en helt ny tilværelse.

- Vi kan godt lide at prøve noget nyt, og det her var helt spontant. Det er et eventyr for os alle sammen, siger Jeanette Lieberkind.