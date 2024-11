12 års fængsel for narkosmugling: Familie i chok over kriminel fortid

Smugling af 17 kilo hårde stoffer. Det er blot noget af det, som den 30-årige Takin Vatandoust i dag blev dømt for ved retten i Randers. Sammen med andre bagmænd har han over en periode på godt et år stået for salg af store mængder kokain og hash. Hans rolle har været at finde købere til stofferne. Derudover har han også været involveret i våbensalg og hvidvask for flere millioner kroner. Pårørende græd Retslokalet i Retten i Randers var fyldt med familiemedlemmer og venner til den nu dømte Takin Vatandoust, som alle var tydeligt berørt af sagen. Kort før dagens retsmøde talte TV2 Østjylland med Takin Vatandousts søster, som fortalte, at de først for nylig var blevet bekendt med de ting, som deres familiemedlem var involveret i. Til stede i restslokalet var også Takin Vatandousts kone, som han blev gift med i 2021. Sammen med flere af familiemedlemmerne græd hun undervejs. Værst var det, da dommen blev afsagt og hendes mand fik 12 års fængsel. Våbensalg og narko Dagens retsmøde var en tilståelsessag, da Takin Vatandousts på forhånd havde erkendt sig skyldig i næsten samtlige forhold. Dog på nær én af anklagerne, som han nægtede sig skyldig i. Af retsmødebegæringen fremgik det nemlig, at Takin Vatandoust også havde haft at gøre med indsmugling af 50 kilo amfetamin til levering et sted på Djursland. Men hurtigt til dagens retsmøde blev forsvarer og anklager enige om, at han kunne frikendes for dette forhold. Det ændrer dog ikke på, at han er kendt skyldig i salg af 14 kilo kokain, 41,4 kilo hash og tre kilo brun heroin. Samt at have hjulpet til med et våbensalg, og hvidvasket knap 15 millioner kroner.

Dagens retssag varede omkring 6 timer.

Krypterede telefonbeskeder Da den nu dømte Takin Vatandoust smuglede narkotika, skete det blandt andet sammen med en anden bagmand ved navn Jens Sørensen, som tidligere på året blev dømt til 15 års fængsel. Det hele er foregået i perioden foråret 2020 til januar 2021. Til dagens retsmøde fortalte Takin Vatandoust, at han havde svært ved at huske de forskellige episoder, som anklageren spurgte ind til, fordi han i november 2020 var i et voldsomt biluheld, som ifølge ham har påvirket hans hukommelse. Dog kunne han godt nikke genkendende til de mange krypterede telefonbeskeder, som blev vist på skærmen i retten torsdag. Beskederne omhandlede blandt andet salg af narkotika, og blev skrevet via det det krypterede kommunikationsnetværk SKY ECC. Her brugte dømte og dem han skrev med flittigt slangord, når de beskrev, hvilke stoffer man kunne få. Ord som 'stang' blev brugt, når de skrev om hash, imens 'brick' som regel henviste til kokain. Hvidvask for millioner Takin Vatandoust fortalte også, at han efter biluheldet ønskede at lave sit liv om, og derfor forlod han salg af narkotika. Dog begyndte han i 2023 at hvidvaske penge ved blandt andet at handle med kryptovaluta. Til dagens retsmøde sagde han, at han ikke var klar over, at handlen med kryptovaluta skete med henblik på at hvidvaske penge. Men han vidste godt, at folk handlede kryptovaluta for at undgå banken. Derudover har Takin Vatandoust brugt en virksomheds bankkonto til at hvidvaske omkring ti millioner kroner, ved at overføre penge til kontoen og trække dem ud igen kort tid efter. Uenige over dommen Dommen på 12 år var lige præcis det, som anklageren gik efter, derfor var han også godt tilfreds da TV2 Østjylland talte med ham efter dagens retsmøde, som du kan se i videoen herunder.