Familie frygter for udsigten til 48 meter høj mobilmast

Men kan du ikke forstå, hvis nogen undrer sig over, at I gerne vil have bedre mobildækning, men I kæmper imod masten?

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen undrer sig over, at vi siger, vi har for dårlig dækning, men ikke vil have en mast. Lige i den her situation synes jeg dog, det er anderledes, fordi kommunen slet ikke har afsøgt alternative muligheder.

Nægter at udtale sig

Nu kan familien så kun håbe på en anden udgang end en mobilmast som nabo.

- Jeg håber, vi får en forsinket julegave og får at vide, at masten ikke skal placeres her.

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have spurgt Randers Kommunes embedsfolk ind til, hvorfor der ikke er kigget efter alternative placeringer, og hvorfor man ikke er gået mere i dialog med borgerne. Vi ville også gerne have hørt forvaltningen, om den synes, at kommunens mastepolitik er overholdt med den foreslåede placering. Men forvaltningen nægter at udtale sig i sagen.