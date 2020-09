Familie føler sig snydt – kommunen lovede alt for meget

Familien Bjerre har købt grund og bygget et helt nyt hus i Spentrup nord for Randers. Det har de gjort med forventningen om, at der ville komme en tunnel over til den resterende del af byen. Den kommer formentlig aldrig.

Spentrup nord fra Randers er en by i udvikling. Senest er der blevet bygget huse på den anden side af omfartsvejen Birke Alle. Her bor familien Bjerre blandt andre.

De købte en grund og byggede et hus på den nye Bisagervej for år tilbage, men det var ikke uden betænkeligheder.

Stort set alle grundejere har købt med henblik på, at tunnelen ville blive etableret på et tidspunkt. Nu føler vi os snydt. Daniel Bjerre, husejer, Bisagervej, Spentrup

- Vi var meget i tvivl, om vi skulle bygge på den her side af den store vej, fordi vi så vidste, at vores børn flere gange om dagen skulle krydse den til og fra skole, fortæller Daniel Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

Men en ting fik familien overtalt. I lokalplanen for det nye område slog Randers Kommune sig op på, at der ville blive bygget en tunnel under Birke Alle, så børn og andre bløde trafikanter trygt og sikkert kunne komme over på den anden side.

'Må være en spareøvelse'

Men den plan er nu ændret. I stedet vil kommunen etablere en krydningshelle.

- Stort set alle grundejere har købt med henblik på, at tunnelen ville blive etableret på et tidspunkt. Nu føler vi os snydt, siger Daniel Bjerre.

- Det virker som en spareøvelse fra kommunens side. Det andet må være en billigere løsning, fortsætter han.

Birke Alle er en slags omfartsvej uden om det centrale Spentrup. Mange biler passerer vejen dagligt, og især i myldretiden om morgenen og eftermiddag er den meget trafikeret.

Endvidere arbejder Randers Kommune med planer om at udvide den for at gøre det lettere for bilister at nå motorvej E45.

Vil altid være usikkert

- Der vil komme mere trafik, og der er derfor altid en usikkerhed, når ens børn skal krydse vejen. Mine skal altid ringe, når de er kommet i skole og hjem igen, så vi ved, at de er kommet sikkert frem, siger Daniel Bjerre.

Han har sammen med syv andre husstande på vejen sendt en klage til Randers Kommune, men på et møde i Miljø- og Teknikudvalget i sidste uge vedtog et enigt udvalg at gå videre med projektet for et helleanlæg.

Vi skal som kommune være skarpere, når vi laver lokalplaner og undgå at love for meget. Her skulle vi have undersøgt inden, om tunellen var realistisk. Frank Nørgaard (DF), formand, Miljø- og Teknikudvalget, Randers Kommune

Det er der især en god grund til, lyder det fra udvalgets formand.

- Der er regler for tunneler, som gør, at hvis vi skulle lave en, skulle der laves en stor sløjfe, for at den kunne krydse vejen. Vi tror slet ikke, at børnene ville bruge den så, siger udvalgsformanden Frank Nørgaard (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

I lokalplanen for Bisagervej er der hele otte gange nævnt en tunnel. Frank Nørgaard beklager, hvis kommunen har lovet borgerne for meget.

Skal være bedre fremover

Han forstår dog husejernes bekymring og frustration.

Denne sag mener politikeren derfor også giver anledning til at kigge indad.

- Vi skal som kommune være skarpere, når vi laver lokalplaner og undgå at love for meget. Her skulle vi have undersøgt inden, om tunnelen var realistisk, siger Frank Nørgaard.

På den nye vej i Spentrup står familien Bjerre og naboerne nu tilbage med en følelse af afmagt.

Og muligvis også en smule fortrydelse.

- Hvis vi havde vidst det her på forhånd, er det ikke sikkert, at vi havde bygget hus her. Vi havde i hvert fald haft en del flere spørgsmål og forbehold, siger Daniel Bjerre.

Om familien Bjerre nogensinde var flyttet ind på Bisagervej, hvis de havde vidst, tunnelen aldrig kom, er usikkert. Foto: Privat