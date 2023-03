Færge kunne ikke sejle - ramt af usædvanligt problem

- Vi plejer at sige, at den kan sejle på morgenduggen, men der var åbenbart ikke nok morgendug i dag, siger overfartsleder Simon Ranum Sørensen.

Den manglede simpelthen vand under kølen. Som en bil, der mangler asfalt under dækkene.

Simon Ranum Sørensen fortæller, at der fredag morgen og formiddag er så lidt vand, at selv jollerne ligger på bunden.

- Vi sejler igen, lige så snart der er højvande. Det bliver senere i dag, siger han.

Overfartslederen fortæller, at færgen er flad under bunden, og der skal ikke meget mere end en vandpyt til for, at den kan sejle. Men ikke fredag.

- Det sker sommetider, at der ikke er nok vand. Så er det bare at vente på, at det bliver højvande igen, siger Simon Ranum Sørensen.