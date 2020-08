Ex-borgmester stikker til byrådskolleger i plejehjemssag

Huset Nyvang blev kaldt ”fremtidens plejehjem” og ”frontløber inden for pleje af demensramte”, men efter et besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fik Huset Nyvang sidste år et påbud.

Byrådet i Randers afholder mandag aften et ekstraordinært byrådsmøde, og der er kun ét punkt på dagsordenen: Ældrepleje.

Et flertal uden om borgmester Torben Hansen (S) kræver en ekstern undersøgelse af hele kommunens plejeområde. Det sker efter afsløringer af omsorgssvigt på demenscentret Huset Nyvang.

Huset Nyvang trak store i juli overskrifter i hele Danmark, da TV 2 i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' kunne vise skjulte optagelser af 91-årige Niels, der blev udsat for omsorgssvigt af ansatte på plejecentret i Randers.

- Vi oplevede, at han flere gange ikke havde været i bad eller lå i sengen og ikke havde fået noget at spise klokken 10 om formiddagen. Han kunne have lort helt op i nakken - det oplevede min søster, da hun kom en dag, sagde Niels' datter Iben til TV 2.

I dette klip fra TV2s dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden' kan man se og høre, hvordan 91-årige Niels Christian Nielsen fortæller en plejer, at han har lavet i bleen. Plejeren skifter ikke bleen, men serverer i stedet for frokost for ham.

Skal tage ansvar på sig

Flertallet, syv ud af ni partier, ønsker en ekstern undersøgelse. Herunder, hvem der havde det politiske og administrative ansvar for de omsorgssvigt, en ældre dement mand blev udsat for på Huset Nyvang.

TV2 ØSTJYLLAND har forud for det ekstraordinære byrådsmøde talt med byrådsmedlem og tidligere borgmester i Randers Kommune, Henning Jensen Nyhuus (S), og han er ikke bleg for at sætte finger på, hvem der har ansvaret for, at det er gået, som det er gået, i Huset Nyvang.

- Det er politikerne i byrådets ansvar, og det skal vi tage på os. Det er klart, at vi skulle have reageret lang tid før. Når man ikke reagerer, sker der det, at de magtesløse pårørende for eksempel kontakter TV2 ØSTJYLLAND, siger han og fortsætter:

- De pårørende og personalet siger, at de forgæves har skrevet og ringet til både forvaltningen og politikerne, uden at der skete noget.

Man er nødt til at gribe fat om problemer, mener Henning Jensen Nyhuus, der fra januar 2007 til december 2013 var borgmester i Randers Kommune.

Hvordan kunne det gå så galt?

Han mener, at der generelt har været rigtig mange forklaringer, mens få politikere har været villige til at påtage sig et ansvar i sagen om Huset Nyvang.

- Lad os starte undersøgelsen ved Huset Nyvang. Det er væsentligt at finde ud af, om Huset Nyvang overhovedet fungerede fra starten af og hvordan, det kunne så galt, som det er gået.

Henning Jensen Nyhuus håber, at politikerne i Randers, vil tage ved lære af forløbet omkring Huset Nyvang.

- Jeg håber, man vil tage de pårørende og personalets henvendelser meget mere alvorligt fremover. Jeg håber aldrig, vi kommer i situationer med skjulte kameraer igen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Uenighed om vidensdeling

Selvom den tidligere borgmester "helst ikke vil sætte navn eller formandspost på" hvem, der kunne og burde have reageret hurtigere, fremgår det af hans udtalelser, hvor han mener, ansvaret - i hvert delvist - ligger.

Hvem skulle have reageret anderledes, da de første henvendelser kom i den her sag?

- Der et udvalg, der står for det her, og der er et udvalg, man refererer til. Jeg kan læse i referaterne, at der står, at man har vendt sagen Huset Nyvang i Omsorgsudvalget, men det fremgår slet ikke hvilke problemer, der har været. Det afskærer os andre fra at se, om der er noget, vi skal gøre.

Det er en af dine partikollegaer, Fatma Cetinkaya, der er formand for Omsorgsudvalget. Hvis der var de her mange problemer, var det så ikke hendes ansvar at informere alle jer i partiet om situationen på Huset Nyvang.

- Det er os politikere, der skal tage ansvaret for det her. Den må vi tage indadtil. Udadtil må vi stå sammen. Så finder vi ud af, om der er noget, vi kan gøre bedre, og så deler vi ansvaret ud efterfølgende, uden om pressen.

Ifølge Fatma Cetinkaya er ”Alle er hele vejen igennem blevet orienteret om forholdene på Huset Nyvang".

I Randers Kommune er der mere end 2000 medarbejdere på omsorgsområdet

Socialdemokratiet har efter, at TV2 ØSTJYLLAND har talt med Henning Jensen Nyhuus, udsendt en pressemeddelelse. Heraf fremgår det, at Fatma Cetinkaya tilsyneladende er uenig med Henning Jensen Nyhuus om, hvor meget viden, der er blevet delt i byrådet.

I pressemeddelelsen er Fatma Cetinkaya således citeret for følgende:

”Alle er hele vejen igennem blevet orienteret om forholdene på Huset Nyvang og kommunens andre plejecentre".