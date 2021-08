Evakueret fra Afghanistan: Rozetas familie er landet i Danmark

Ifølge Rozeta var forholdene utroligt barske, især for lillesøsteren.

- Mine forældre forsøger at skærme min lillesøster, når folk bliver slået og sparket. Hun holder sig selv for ørerne, når der bliver skudt, sagde hun til TV 2 søndag i sidste uge.

Familien var oprindeligt på ferie i Dubai, men tog til Afghanistan for at besøge en alvorligt syg bedstemor. Her havnede de i et levende mareridt.



Men nu er de altså i sikkerhed efter at være blevet eskorteret ud af Afghanistan af danske soldater søndag aften.