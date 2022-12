Eva fik mystisk buket - først ved sin afskedsfest fik hun svaret

Han satte i hemmelighed en buket blomster på Eva Beckers kontor, men der gik flere uger, før hun fandt ud af, hvem den mystiske giver var.

Det var først ved hendes afskedsfest, at giveren afslørede sig selv i en videohilsen. Til Eva Beckers store glæde og overraskelse var det den kendte forfatter Jens Christian Grøndahl, der havde været forbi med en hyldest til hende efter næsten 40 år i bøgernes tjeneste på Randers Bibliotek.

- Du har været en af dem, som har hjulpet andre til at opdage den frihed og den udvidelse af tilværelsen, det er, når man går ombord i en bog og lader sig opsluge af en anden verden og andre menneskers liv - det skal du have tak for, sagde forfatteren i sin videohilsen, der var optaget på hendes kontor.

Rørt af overraskelse

Det fortæller Randers Kommune. Jens Christian Grøndahl har skrevet en lang række bøger som Lucca og Fra i nat sover jeg på toget. Hans bøger er solgt i 30 lande, og hans ord vakte stor lykke hos Eva Becker, der har sidste arbejdsdag tirsdag.

- Det var så rørende. Jens Christian Grøndal sad der - på min stol ved mit skrivebord - med den flotteste buket blomster. Helt fantastisk, fortæller Eva Becker.