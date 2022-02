Europæisk storkamp påvirker trafikken

Østjyllands Politi forventer nogle hundrede engelske fans i byen, og at de to holds fans kommer til at opholde sig på forskellige beværtninger, inden de bevæger sig mod stadion omkring klokken 17.

Det forventes, at de to fangrupperinger ankommer til stadion ved 18-tiden. Der bliver løbende åbnet for trafikken igen, så snart det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Spærret for kørsel ved Tørvebryggen

Som følge af den planlagte fanwalk bliver der spærret for trafik ved Tørvebryggen fra klokken ca. 16.30. Derfor er det ikke muligt at svinge til venstre fra Randers Bro ad Tørvebryggen, ligesom det heller ikke vil være muligt at fortsætte ligeud af Tørvebryggen, hvis man kommer kørende fra Havnegade, oplyser politiet.