Erkender efter strakspåbud: Har kendt til problem i mange år

- Der har de seneste år været mest fokus på at nedbringe den kedelige økonomiske udvikling og lidt mindre fokus på at sørge for at centret fungerer. Det har taget for lang tid og de små ting, vi har ændret undervejs har ikke været nok, fortæller Rose Lykke Yde.

Hun fortæller samtidig, at problemet naturligvis er med i overvejelserne, når der efter sommerferien skal forhandles nyt budget i kommunen.

Sætter handleplan i gang

Socialchef Runa Steenfeldt fortalte tidligere til TV2 ØSTJYLLAND, at alle sejl er sat for at løse problemerne og at en handleplan er søsat.

- Vi har iværksat en lang række initiativer løbende for at skabe bedre arbejdsmiljø. Vi tager det her meget alvorligt.

Særligt lægger hun vægt på opnormeringen, som afdelingen er i gang med, og man har netop besat to stillinger. Arbejdstilsynet har dog vurderet, at det ikke løser problemerne med stor arbejdsmængde og tidspres nu og her.