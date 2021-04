Erhvervsliv presser på for udvidelse af motorvej

Derfor er virksomheden Confac heller ikke tilfredse med regeringens udspil til en infrastrukturplan. Den indebærer nemlig en udvidelse af E45 ved Aarhus, men ikke ved Randers.

- Det er vigtigt, at vi kan komme hurtigt igennem, og at der ikke er trængsel derude. Risikoen er, at vi ikke får ordren, fordi vi så er for dyre, siger Frank Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

Erhvervsliv presser på

I dag mødtes flere spidser fra erhvervslivet i Randers med Det Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen ved Confacs fabrik. Alle med hver deres perspektiv på, hvorfor udvidelsen til Randers er essentiel.

Det lokale erhvervslivs budskab til partiformanden var, at motorvejen skal udvides til tre spor i begge retninger rundt om Randers. En udvidelse, der vurderes at koste omkring tre milliarder kroner.