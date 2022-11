Energipriser presser forsamlingshuse - nu vil kommune sende check

Først lagde corona en dæmper på aktiviteterne i de danske forsamlingshuse, og nu presser de stigende energipriser i høj grad også rundt om i landet.



Der er allerede set eksempler på lokale forsamlingshuse, der har måttet drejet nøglen om, fortæller Kjeld Brok Pedersen, der er formand i Landsforeningen Danske Forsamlingshuse.

- Vi har huse, der betaler 46.000 aconto på en gasregning i kvartalet, og når de så ligger på en indtægt på 12.000 om måneden, så hænger det jo ikke sammen, siger formanden.

Af samme årsag besluttede et udvalg i Randers Kommune i denne uge at sende ekstraordinær hjælp.

Det betyder, at de 44 anerkendte forsamlingshuse i kommunen alle får et driftstilskud på 10.000 kroner. Landdistriktsudvalget understreger dog, at der blot er tale om symptombehandling, og at der skal andre løsninger til på den lange bane, lyder det fra næstformand Lars Søgaard i en pressemeddelelse.

Kan ikke bare sætte prisen op

Forsamlingshusenes primære måde at tjene penge på er indtægterne i forbindelse med at leje husene ud.

Løsningen på problemet er dog, ifølge Kjeld Brok Pedersen, ikke, at lejepriserne blot sættes op.

- Hæves prisen med for eksempel 500 kroner, så hjælper det jo ikke tilstrækkeligt. Den skal hæves med et par tusinde, før det begynder at hjælpe til at betale de stigende udgifter, siger han.

- Det kan dog betyde, at folk aflyser deres fester i forsamlingshusene, og det er endnu værre.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, om forsamlingshusene modtager kommunal støtte.

Nogle steder i landet bidrager kommunen med et fast driftstilskud årligt på 15-20.000 kroner, mens andre kommuner ikke bidrager økonomisk.

Skal spare på energien

Kjeld Brok Pedersen peger på en anden hjælp fra kommunerne, der også ville kunne bruges.

- En mulighed er, at vi samarbejder med kommunerne om, at de sender byggesagkyndige ud for at efterse forsamlingshusene, siger formanden.

- Der kunne være nogle ting, vi kunne investere i, som på den lange bane ville spare på energien.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune håber på sigt at hjælpe forsamlingshusene ved at understøtte energiforberedringer.



- Dette skal ske ved, at landsbypuljens midler ved første ansøgningsrunde 2023 så vidt muligt prioriteres til energiforbedrende foranstaltninger, siger Lars Søgaard.



Landsforeningen Danske Forsamlingshuse oplyser, at de har mellem 720 og 730 forsamlingshuse, der er medlem af landsforeningen.