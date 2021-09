Endnu en spidskandidat trækker sig: Kulturen er "for sindssyg"

Det er dog ikke en beslutning om at forlade politik fuldstændigt. Louise Brown er nemlig fortsat kandidat til regionsrådet for partiet. Hendes plads som nummer et på Liberal Alliances liste til kommunalvalget vil i stedet blive overtaget af Louise Hellmund.

- Min oplevelse er, at jeg vil komme til at stå helt alene med min vilje til at forandre tingene, og godt nok er jeg stærk, men jeg må simpelthen bare indrømme, at jeg her ser mig slået. Det er ikke noget for mig, siger Louise Brown om opgaven i byrådet.

I forbindelse med Christian Brøns’ exit fra randrusiansk politik udtalte Louise Brown, at hun var chokeret over hans beslutning. Samtidig undrede hun sig dog over, om det var hele sandheden. Den bemærkning har hun siden fortrudt.

- Jeg vil også meget gerne trække den bemærkning tilbage igen. Hvis det pludselig er gået op for ham, hvad han var en del af, kan jeg godt forstå hans beslutning, siger hun.