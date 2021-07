Endnu en kommune åbner for vaccination uden tidsbestilling

I sidste uge kunne man i Horsens få et stik i armen mod coronavirus uden at have bestilt tid, hvilket mange benyttede sig af.

- Vi har løbet frem og tilbage. Vi startede med at have alt for lidt stole og vaccinationsstationer. Det har virkelig været fuldstændig overvældende, sagde Ulla Hjorth, der er udviklingskonsulent i Horsens Kommune, den første dag tilbuddet løb.