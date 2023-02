Endelig får Heidi hjælp: Men det er alt for sent

Heidi Knudsen og to andre dagplejere råbte op tilbage i oktober 2022 i håb om at politikerne ville gribe ind og hjælpe – for eksempel i form af et øget fradrag.

El, vand, varme og leverpostejmadder er blevet dyrere for alle, men særligt for dagplejerne. De får nemlig det samme i løn, men den løn skal dække højere udgifter til mad til børnene samt el, vand og varme.

- Jeg får den samme løn udbetalt, som jeg plejer at få. Men ud af den løn skal jeg selv betale mad til børnene, strøm, vand og varme. Så jeg har ikke så meget til mig selv og min familie mere, sagde Heidi Knudsen, dagplejer i Randers tilbage i oktober 2022.

Nu er hjælpen her

Og deres bønner blev hørt. I en ny aftale, der blev præsenteret fredag, om en inflationspakke er der afsat en pulje på 50 millioner kroner til dagplejerne, som skal hjælpe med at dække de højere udgifter.

- Jeg syntes, det er rart, at vi endelig er blevet hørt og set. Vi er mange, der har råbt op, men jeg syntes, den kommer sent. Nu har vi selv haft pengene op af lommen så længe og har lagt ud for alting, siger Heidi Knudsen, dagplejer i Randers.

Puljen skal bruges til at hæve dagplejernes standardfradrag, og det betyder, at dagplejerne vil modtage cirka 600 kroner mere om måneden.

- De 600 kroner er bedre end ingenting, men det dækker slet ikke udgifterne, der har været. Det har været dyrt her i de kolde måneder, og alle madvarer er også steget. Jeg synes, de har været for langsomme til at give os hjælp, siger Heidi Knudsen.

Ikke alle klarede den

Dagplejerne har indtil nu været nødt til at betale de højere regninger af egen lomme, og det har gjort ondt, lyder det fra fagforbundet FOA.

- Det er en virkelig vigtig hjælp, som kommer i ellevte time. Mange dagplejere har været så pressede, at de har overvejet, om de var nødt til at forlade faget, selv om de elsker deres arbejde med de små, siger Kim Henriksen, formand for pædagogisk sektor i FOA i en pressemeddelelse.

For nogle er det ikke kun blevet ved tanken. Heidi Knudsen har flere tidligere kolleger, der er stoppet som dagplejere på grund af de stigende udgifter.

- Jeg og mine kolleger har skulle finde pengene et sted, og vi har da fundet pengene, men det er der nogle af mine kolleger, der har haft svært ved. Nogle af mine dem er stoppet på grund af det her, siger Heidi Knudsen.