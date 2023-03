Én kommune ræser mod grøn omstilling: Kan din kommune følge med?

Det viser nye tal fra Green Power Denmark , der har lavet en opgørelse over opførelsen af landvindmøller og solceller i kommunerne.

- Problemet er tit, at kommunerne ikke planlægger noget som helst, og i Randers er der en fornuftig planlægning, og det har tiltrukket nogle private udviklere, siger Kristian Borch.

- Randers Kommune er ikke passive, men de gør ikke noget specielt. De har dog været gode til at høre borgerne, så de ikke bliver utilfredse.

Lektor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Kristian Borch mener dog ikke, at det er politikerne i Randers, der gør noget særligt.

- Der har været en politisk velvilje til at satse på grøn energi i Randers. Vi har gerne villet være foregangskommune, og det projekt er lykkedes. Det er super godt, men vi stopper ikke her, vi fortsætter selvfølgelig arbejdet.

Det skyldes, at de politiske vinde blæser i den samme retning i Randers, mener formand for erhvervs- og planudvalget i Randers Byråd, Claus Berggren (V).

Her er strøm fra havvindmøller nemlig også inkluderet, og derfor ender kommuner med store havvindmølleparker højt på listen.

Norddjurs Kommune ligger højere end Randers og er den kommune i landet, der producerer mest grøn strøm i forhold til sit eget energiforbrug.

Norddjurs producerer mere end syv gange så meget strøm, som de selv bruger. Det skyldes havvindmølleparken ved Anholt, som producerer 400 megawatt.

Kun 5 ud af 98 lever op til potentiale

Randers Kommune er én af kun fem kommuner i hele landet, som har opført ligeså mange landvindmøller, som de har potentiale til at kunne opføre.

Det fortalte Ingeniøren i efteråret 2022 på baggrund af beregninger, de har lavet med tal fra Energinet og fra Brancheorganisationen Green Power Denmark.

At så få kommuner lever op til deres potentiale, skyldes ifølge lektor i energiplanlægning Kristian Borch, manglende politisk vilje.

- Langt de fleste kommuner er bagefter, fordi de ikke har prioriteret opgaven. De kommuner, der ligger dårligst, er dem der ikke har sat ressourcer af til planlægning af grønne projekter.

Og det mener Kristian Borch ikke er godt nok.

- Det er kommunernes forbandede pligt, og det er en demokratisk opgave, at de prioriterer det her område. Det handler om den grønne omstilling, og det har vi ligesom fået at vide skal ske nu, siger Kristian Borch.

Udover Randers er Ringkøbing-Skjern, Ærø, Holstebro og Lemvig de eneste kommuner, der lever op til deres potentiale ifølge beregningerne lavet af Ingeniøren.

De ti kommuner som har opført flest landvindmøller og solceller i løbet af de seneste fem år, har stået for mere end halvdelen af nye solceller og landvindmøller opført i hele landet i samme periode.