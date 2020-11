Elsker lirekassemusik: - Vi må få så meget glæde ud af livet, vi kan

Bør bevares

For Svend-Erik Gam er det vigtigt, at lirekasserne bliver bevaret sådan at unge mennesker også kan få et indblik i, hvordan adgangen til musik var før i tiden.

- Lirekasser er en uddøende race og en sjældenhed at se dem. Det er vigtigt for mig at bevare dem her, så kommende generationer også kan lære, hvordan det var engang, siger han.