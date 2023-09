Elisabeth og 463 andre børn får gratis fritidstilbud

Af den fremgår det, at antallet af ansøgninger til at få tilskud fra initiativet "Fritid for Alle" er eksploderet, siden der er sat fokus på muligheden for at ansøge.

- Jeg er utroligt taknemmelig for den hjælp, jeg har fået. Det betyder meget for Elisabeth, at hun kan deltage i klubaktiviteterne, for det giver et godt fællesskab, at hun kan komme med til det, og det giver hende mange gode oplevelser, siger mor Linda Güven i pressemeddelelsen.

"Fritid for Alle" er et samarbejde mellem 12 skoler og 48 organisationer. Skolerne informerer børn og familier, og foreningerne hjælper børnene i gang med fritidsaktiviteter.

En opgørelse viser, at 70 procent af de børn, der får støtte, fortsat er medlem af foreningen efter seks måneder.