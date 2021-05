Elever hjemsendte sig selv - nu erkender skolen stor fejl

- Vi sad i klasse med en, der var testet positiv, og så var det bedst, at vi selv tog beslutningen og tog hjem, siger elev på Tradium Alexander Lorentzen.

Fire af eleverne i klassen var så frustrerede over skolens håndtering, at de skrev et brev til både medier og lokale politikere i håb om at blive taget seriøst.

- Jeg synes, det er imponerende, at vi skal helt derud, inden skolen tager os seriøst. Jeg synes ikke, at det burde være nødvendigt, siger Alexander Lorentzen.

Skolen erkender fejl

Tradiums beslutning om ikke at hjemsende klassen går imod Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring håndtering af smitte på ungdom-, voksen-, og videregående uddannelser.

Der står i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at elever inden for et hold anses som nære kontakter, når der er en smittet elev på holdet.

Alligevel var det først da TV2 ØSTJYLLAND er gået ind i sagen tirsdag, knap en uge efter, at skolens erkender dens fejl.

- Jeg er rigtig ked af og berørt af, at eleverne har været udsat for en forkert beslutning. Her efterfølgende kan vi se, at vi skulle have sendt vores elever hjem, siger Lars Bagger Hansen, uddannelseschef på Tradium.