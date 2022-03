Elever glemmer, de bevæger sig med anderledes motion på skemaet

Fredag var der kæphesteridning på skemaet på Randers Specialskole.

Her kunne eleverne deltage i den fysiske udfoldelse under solen. Skolen har nemlig fundet ud af, at elever, der ikke kan bruge skolens rigtige heste, har godt af at gå til kæphesteridning.

- Her gennemgår vi alt muligt og laver alle mulige forskellige øvelser for at stimulere vores balance og blive stimuleret i vores sanser på en anden måde, end vi er vant til.

- Og så er det jo bare sjovt og bevægelse på en anden måde, fortæller fysioterapeut Hanna Sørensen