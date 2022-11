Ekspert: Straf bliver på 'den helt høje klinge'

Når han hører, hvad den fængslede kvinde i sagen nu er tiltalt for, er han klar i mælet.

- Hvis hun bliver dømt, står hun til 12 års fængsel. Det er en alvorlig sag, og vi er på den helt høje klinge rent strafferetslig, siger lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet Kent Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har fulgt sagen fra plejehjemmet tæt, og at politiet nu vurderer, at der er nok beviser til at rejse tiltale mod kvinden, bestyrker ifølge sundhedsjuristen mistanken mod hende.

- Hun kan have misbrugt den tillid, man bør have til en sundhedsperson, og hun har givetvis udnyttet sin adgang til medicin og patienterne, siger Kent Kristensen.

Brudt helt sammen

Kvindens forsvarer Henrik Garlik fortæller, at tiltalen påvirker hende meget.

- Hun er helt brudt sammen og meget påvirket af anklagerne, siger Henrik Garlik til TV2 ØSTJYLLAND.

- At man sidder varetægtsfængslet i en retsbygning, og så får at vide, at man er tiltalt for et drab og syv drabsforsøg er naturligvis hårdt, fortsætter han.

Forsvareren slår samtidig fast, at kvinden nægter sig skyldig.