Ekspert: Aktionærer og ledelse går fri

Det er usandsynligt, at Nordic Waste og personerne bag kommer til at betale for skaderne efter det store jordskred.

Det vurderer professor i selskabsret ved CBS Law Søren Friis Hansen.

- Når det gælder aktionærerne er svaret helt klart. Dem kan man ikke gå efter. De skyder penge ind i selskabet, og hvis det går konkurs, er pengene tabt. Men de hæfter ikke for selskabets gæld, siger han.

Professoren vurderer, det er usandsynligt at komme igennem med et erstatningskrav over for virksomhedens ledelse.

Ritzau