Efterlysning: Har du set 84-årige Ejvind?

Østjyllands Politi efterlyser onsdag aften en 84-årig mand ved navn Ejvind, som sidst er set omkring kl. 10 lørdag formiddag, hvor han forlod sit hjem i Randers SV

- Vi efterlyser ham, fordi vi ikke kan udelukke, at vedkommende ikke kan tage vare på sig selv, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Dion Emdal, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kan ikke komme yderligere ind på, hvorfor de har valgt at efterlyse 84-årige Ejvind.

Ejvind beskrives af Østjyllands Politi som 170-175 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har måne og bærer briller, og så er han iført army grønne bukser, striktrøje og en mørkeblå jakke.



- Vi vil gerne bede folk om at holde øje i området i det sydvestlige Randers. Hvis man ser ham eller har set ham i løbet af dagen, så skal man endelig kontakte os. Vi vil også gerne høre fra folk, der kender ham, så vi kan udelukke, at de skulle have været i kontakt med ham i løbet af i dag, siger vagtchefen.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.